Эксперты на SmartDev 2023: Будущее ИТ-рынка за open-source-технологиями

19:53

Будущее ИТ-рынка за open-source-технологиями. Об этом, открывая технологическую конференцию SmartDev 2023, рассказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Он рассказал, как за последние годы изменился отечественный ИТ-рынок: большая его часть приходится на программное обеспечение – 39%, на услуги – 36%, на железо и технические устройства – 25%. Самый большой рост демонстрируют облачные технологии (40%), а также рынок системы управления базами данных, программного обеспечения и операционных систем (20%). При этом во всех сегментах происходит активное замещение зарубежного ПО отечественным.

«Согласно данным облачного провайдера Cloud.ru, 79% российского ИТ-рынка приходится на 500 поставщиков (в 2021 году они занимали 83% рынка) и только 21% – на топ-10 крупнейших по выручке ИТ-компаний, – отметил Андрей Белевцев. – Это говорит о высокой конкуренции, о новых вызовах и возможностях. Особенно на фоне импортозамещения в нашей сфере. Но в связи с этим возникает актуальный вопрос: сможем ли мы доверять друг другу, используя продукты других команд? Будем ли работать вместе или каждый будет сам за себя? Именно такой вопрос сегодня остро стоит на повестке дня. Важно, чтобы мы верили в профессионализм коллег и работали сообща. Потому что только в коллаборации инженеров мы сможем дать нашим клиентам лучшее качество продукта».

По его мнению, весь ИТ-рынок движется по направлению к open source, и важно, чтобы российские разработчики имели все необходимые инструменты для создания передовых технологических решений, а для этого необходимо развивать сотрудничество с другими российскими и международными лидерами отрасли.

Так же считает и генеральный директор компании Gitee Йонг Сю, который выступил одним из спикеров конференции. Он отметил, что России и Китаю особенно важно обмениваться опытом и наращивать сотрудничество по совместным исследованиям, ИТ-разработкам и инновациям. Это позволит повысить уровень развития обеих стран и предоставить компаниям лучшие решения на рынке. В software-отрасли одним из наиболее эффективных и перспективных инструментов двусторонней и взаимовыгодной кооперации является концепция open source – когда компания или частное лицо делятся с другими разработчиками написанным открытым кодом для его дальнейшего использования или даже модификации.

«С прошлого года мы уже многое сделали вместе с российскими коллегами в плане выстраивания хостинговой платформы open source в России, – сказал Йонг Сю. – Более того, мы хотим объединить и усилить нашу экспертизу в open source, чтобы не только поделиться опытом с Россией, но и найти правильный путь помочь эту отрасль российским коллегам развить. На текущий момент у нас более 50 000 пакетов программного обеспечения. При этом в Китае, как на уровне правительства, так и общества, есть осознанная позиция по развитию open source».

SmartDev 2023 – технологическая конференция для разработчиков, инженеров, аналитиков и других представителей технологического сообщества, организованная Сбером.