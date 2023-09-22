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НОВОСТИ

Два БПЛА уничтожены у побережья Крыма и в Туапсинском районе Кубани

09:05 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать объекты на территории России беспилотниками самолетного типа, средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Черным морем у юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», — сказали в ведомстве.

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