Два БПЛА уничтожены у побережья Крыма и в Туапсинском районе Кубани

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать объекты на территории России беспилотниками самолетного типа, средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Черным морем у юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», — сказали в ведомстве.