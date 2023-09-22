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НОВОСТИ

Полиция в центре Еревана провела массовые задержания

12:05 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков сотрудников внутренних войск задержали протестующих в центре Еревана, передает корреспондент ТАСС.

Задержания произошли на пересечении улицы Амиряна и проспекта Маштоца. Силовики задержали более 10 протестующих, которые шли от площади Республики для того, чтобы перекрыть центральные улицы. Часть протестующих направилась дальше по улицам столицы.

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