Полиция в центре Еревана провела массовые задержания

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков сотрудников внутренних войск задержали протестующих в центре Еревана, передает корреспондент ТАСС.

Задержания произошли на пересечении улицы Амиряна и проспекта Маштоца. Силовики задержали более 10 протестующих, которые шли от площади Республики для того, чтобы перекрыть центральные улицы. Часть протестующих направилась дальше по улицам столицы.