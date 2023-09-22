Чехия с трудом находит средства для помощи Украине — СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия сталкивается с трудностями при финансировании помощи Украине, в том числе военной, но все равно намерена продолжать ее оказывать. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его данным, уже для последнего повышения взносов в Европейский фонд мира, из которого частично финансируется помощь Евросоюза Киеву, в июне Чехия едва смогла найти средства. Это вызвало в чешских внешнеполитических кругах скептическое отношение к способности страны справиться с масштабным спонсированием иностранных мер, отмечает портал. По его сведениям, несмотря на сложившуюся ситуацию, правительство также хочет продолжить финансирование военных поставок на Украину, что не так просто.