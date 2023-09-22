Китай поддерживает Сирию в противодействии внешнему вмешательству — Си Цзиньпин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин выступает на стороне Дамаска в защите суверенитета и борьбе Сирии с внешним вмешательством. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом в китайском городе Ханчжоу.

«Китай поддерживает Сирию в противодействии внешнему вмешательству и одностороннему запугиванию, в защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности», — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. По его словам, Пекин поможет Сирии в послевоенном восстановлении, а также в усилении ее антитеррористического потенциала. КНР готова способствовать улучшению отношений Сирии с другими арабскими странами и укреплению ее роли в международных и региональных делах, добавил китайский лидер.