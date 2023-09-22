0
0
166
НОВОСТИ

РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу — WADA

18:40 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательство России не соответствует требованиям по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА), поэтому организация по-прежнему сохраняет статус не соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве, которые были выявлены в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и которые так и не были устранены до настоящего времени», — говорится в сообщении.

РУСАДА может обжаловать утверждение WADA в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. Кабмин РФ принял решение лишить министерство спорта полномочий по приему нормативных актов, в которых устанавливаются общероссийские антидопинговые правила. Однако WADA требует, чтобы в российское законодательство был интегрирован Всемирный антидопинговый кодекс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:15 22.09.2023
Более 240 миллионов рублей инвестиций предложили участникам акселератора Sber500 на демодне
0
7
18:00 22.09.2023
МЭР РФ существенно улучшило основные параметры макропрогноза на 2024–2026 гг.
0
170
17:38 22.09.2023
В Москве 25 сентября пройдет форум «В центре добра»
0
167
17:32 22.09.2023
Повышение МРОТ с 1 января увеличит зарплаты более 4,5 млн россиян — Мишустин
0
189
17:12 22.09.2023
Москва и Минск начеку из-за угроз, которые могут исходить от Польши — Песков
0
218
17:00 22.09.2023
ВСУ перебросили 10 тыс. военных под Работино на запорожском направлении — Рогов
0
221
16:32 22.09.2023
Бензин на бирже после запрета экспорта топлива подешевел на 10%, дизель — на 15%
0
252
16:12 22.09.2023
Дефицит бюджета РФ на ближайшие годы постарались сделать минимальным — Мишустин
0
266
16:00 22.09.2023
Военная помощь Украине уже обошлась Германии в 5,2 млрд евро — Der Spiegel
0
273
15:32 22.09.2023
В Баку заявили, что армянские военные, добровольно сложившие оружие, свободны
0
304

Возврат к списку