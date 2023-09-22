Более 240 миллионов рублей инвестиций предложили участникам акселератора Sber500 на демодне

19:15

25 сильнейших стартап-команд в области Defi, Web3.0, больших данных, технологий для здравоохранения, маркетинга, электронной коммерции, логистики представили свои решения в формате технологического шоу на демодне четвертой волны международного акселератора Sber500.

Вместе со стартапами на сцену вышли реальные инвесторы и топ-менеджеры корпораций, которые оценивали выступления: beeline ventures, X5 Group, «Газпром нефть», Kama Flow, BSF Capital, Orbita Capital, Moscow Seed Fund и др. По итогам питчей инвесторы и компании предложили стартапам более 240 млн руб. инвестиций и пилотные проекты.

«Российская земля всегда была богата талантами, и сегодня на нашем мероприятии вы можете почувствовать силу интеллекта и силу страсти ребят. Участники Sber500 прошли колоссальный отбор и получили право выйти на эту сцену. Здесь сегодня собрались те, о ком будут сниматься фильмы, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Уверен, что сегодняшний демодень и наш акселератор – свидетельство технологической силы России. Стартапы – это всегда про будущее. И только самые прозорливые, самые отважные, устремленные в будущее визионеры увидят в этих ребятах больших людей».

В основе концепции мероприятия – elevator pitch (презентация в лифте), когда за две минуты нужно заинтересовать инвестора своим проектом. Также в шоу были задействованы еще три формата: napkin pitch (предложение для стартапа подписывается прямо на салфетке в кафе), taxi pitch (водитель-фаундер презентует стартап пассажиру-инвестору) и airport pitch (основатель делает питч стартапа инвестору в лаундж-зоне аэропорта). Каждый формат был презентован в виртуальных городах, атмосфера которых была воссоздана с помощью технологий расширенной реальности (XR).

На участие в четвертой волне Sber500 претендовали 1250 технологических стартапов из 36 стран. 150 команд прошли двухнедельный образовательный онлайн-интенсив. 25 лучших команд из России, Индии и Турции прошли в основную программу акселератора, состоящую из серии воркшопов и практических заданий. В течение 15 недель стартапы работали с менторами со всего мира. За время акселератора их выручка в среднем увеличилась на 148%, финалисты заключили 92 контракта и привлекли 90 млн руб. инвестиций еще до демодня.