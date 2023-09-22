Вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику — МО РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта, сдано уже более 800 единиц стрелкового оружия и 6 единиц бронетехники.

«Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 22 сентября сдано: 6 единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 000 боеприпасов», — говорится в бюллетене.