Вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику — МО РФ
20:00 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта, сдано уже более 800 единиц стрелкового оружия и 6 единиц бронетехники.
«Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 22 сентября сдано: 6 единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 000 боеприпасов», — говорится в бюллетене.
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