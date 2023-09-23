Зеленский не ответил на вопрос, обещал ли ему Байден ракеты ATACMS

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил прямо на вопрос, обещал ли ему американский лидер Джо Байден тактические ракеты ATACMS.

Соответствующий вопрос ему задали в Оттаве на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо. Однако украинский президент ответил общими рассуждениями и отметил, что обсуждались потребности украинских вооруженных сил и что США обещали усилить ПВО Украины.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что Байден обещал Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу заявила, что американская администрация не исключает возможность передачи Украине в будущем ATACMS, однако у нее нет подтверждения данных американской печати о скорой поставке Киеву таких вооружений.