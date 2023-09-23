Зеленский не ответил на вопрос, обещал ли ему Байден ракеты ATACMS
08:40 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский не ответил прямо на вопрос, обещал ли ему американский лидер Джо Байден тактические ракеты ATACMS.
Соответствующий вопрос ему задали в Оттаве на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо. Однако украинский президент ответил общими рассуждениями и отметил, что обсуждались потребности украинских вооруженных сил и что США обещали усилить ПВО Украины.
Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что Байден обещал Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу заявила, что американская администрация не исключает возможность передачи Украине в будущем ATACMS, однако у нее нет подтверждения данных американской печати о скорой поставке Киеву таких вооружений.
НОВОСТИ
- 09:00 23.09.2023
- США потребовали от Польши объяснений из-за приостановки помощи Украине - Bloomberg
- 08:50 23.09.2023
- В Днепре в четвертый раз за ночь прозвучали взрывы
- 08:30 23.09.2023
- Президент Румынии не считает падение беспилотников российской атакой
- 22:40 22.09.2023
- Санкции против России провалились — Сийярто
- 22:00 22.09.2023
- Для удара по Севастополю применили Storm Shadow — Sky News
- 21:20 22.09.2023
- Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа
- 20:40 22.09.2023
- Правительство РФ одобрило проект бюджета на три года
- 20:00 22.09.2023
- Вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику — МО РФ
- 19:20 22.09.2023
- Байден пообещал Зеленскому, что США передадут Киеву небольшую партию ракет ATACMS
- 19:15 22.09.2023
- Более 240 миллионов рублей инвестиций предложили участникам акселератора Sber500 на демодне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать