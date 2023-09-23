Сальдо избран губернатором Херсонской области

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо на должность губернатора Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

Первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Херсонской областной думы представил на этот пост трех кандидатов по специальному поручению президента РФ Владимира Путина. В их число, помимо Сальдо, вошли Иван Шумаков и Игорь Шепелин.

«Я буду с честью выполнять обязательства, потому что это высокое доверие, но еще и не менее большая ответственность за все то, что происходит в регионе, и какая Херсонская область будет в ближайшие пять лет. Наша задача — сделать все, чтобы соответствовать этому неимоверному доверию и вниманию», — подчеркнул Сальдо после объявления итогов тайного голосования депутатов.