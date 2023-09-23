Военные Нигера обвинили генсека ООН в сговоре с Францией против новой власти
13:00 23.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Военные Нигера обвинили Антонио Гутерриша в сговоре с Францией против новой власти. Генсек ООН совместно с Парижем препятствовали участию представителей страны в Генассамблее, отозвав аккредитацию постпреда Ниамея. Как сообщил официальный представитель военного переходного правительства Амаду Абдраман в эфире телеканала RTN, «Гутерриш превысил свои полномочия».
Военный мятеж в Нигере произошёл в конце июля. В середине августа Экономическое сообщество стран Западной Африки подготовило силы для интервенции. Военные президентской гвардии, организовавшие переворот, объявили о трёхлетнем переходном периоде.
Страны Запада считают свергнутого президента Мохамеда Базума законным лидером. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 12:30 23.09.2023
- Сальдо избран губернатором Херсонской области
- 12:00 23.09.2023
- На Украине массово увольняются женщины-фармацевты
- 11:30 23.09.2023
- У Украины нет плана на случай уменьшения помощи от США — секретарь СНБО
- 11:00 23.09.2023
- Великобритания негласно контактировала с РФ по вопросам безопасности — СМИ
- 10:30 23.09.2023
- Венгрия считает, что новые пакеты санкций ЕС против России не нужны — глава МИД
- 10:00 23.09.2023
- Пакистан против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН — и. о. премьера
- 09:30 23.09.2023
- Силы ПВО сработали в Севастополе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки
- 09:00 23.09.2023
- США потребовали от Польши объяснений из-за приостановки помощи Украине - Bloomberg
- 08:50 23.09.2023
- В Днепре в четвертый раз за ночь прозвучали взрывы
- 08:40 23.09.2023
- Зеленский не ответил на вопрос, обещал ли ему Байден ракеты ATACMS
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать