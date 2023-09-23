Военные Нигера обвинили генсека ООН в сговоре с Францией против новой власти

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военные Нигера обвинили Антонио Гутерриша в сговоре с Францией против новой власти. Генсек ООН совместно с Парижем препятствовали участию представителей страны в Генассамблее, отозвав аккредитацию постпреда Ниамея. Как сообщил официальный представитель военного переходного правительства Амаду Абдраман в эфире телеканала RTN, «Гутерриш превысил свои полномочия».

Военный мятеж в Нигере произошёл в конце июля. В середине августа Экономическое сообщество стран Западной Африки подготовило силы для интервенции. Военные президентской гвардии, организовавшие переворот, объявили о трёхлетнем переходном периоде.

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