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Военные Нигера обвинили генсека ООН в сговоре с Францией против новой власти

13:00 23.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военные Нигера обвинили Антонио Гутерриша в сговоре с Францией против новой власти. Генсек ООН совместно с Парижем препятствовали участию представителей страны в Генассамблее, отозвав аккредитацию постпреда Ниамея. Как сообщил официальный представитель военного переходного правительства Амаду Абдраман в эфире телеканала RTN, «Гутерриш превысил свои полномочия».

Военный мятеж в Нигере произошёл в конце июля. В середине августа Экономическое сообщество стран Западной Африки подготовило силы для интервенции. Военные президентской гвардии, организовавшие переворот, объявили о трёхлетнем переходном периоде. 

Страны Запада считают свергнутого президента Мохамеда Базума законным лидером.  Говорит Москва

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