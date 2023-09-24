Часть населения Карабаха будет эвакуирована в Армению под сопровождением миротворцев из РФ - СМИ

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) готовят эвакуацию части местного населения в Армению при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на инфоцентр НКР.

«Семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и желающие покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев. Информацию об эвакуации других групп населения правительство опубликует в ближайшее время», — отмечается в заявлении.