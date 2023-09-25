Польский министр считает, что Украина больше нуждается в дружбе с Польшей

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не намерена заставлять Украину выстраивать добрые двусторонние отношения и прекрасно обойдется без дружбы с ней. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM министр канцелярии президента республики Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач.



«Украина должна понять, что в интересах всех нас не позволить себя расколоть, потому что от этого выигрывает только Москва. Однако мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас хорошо функционирующее государство. Украина сейчас в беде, и она должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, не надо ее принуждать», — сказал министр.

