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НОВОСТИ

В Молдавии начались учения резервистов

12:30 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения резервистов проходят в Молдавии в период с 25 по 29 сентября, сообщило министерство обороны республики.

«Это плановые учения, которые направлены на проверку навыков резервистов, ознакомление их с техникой, оборудованием и вооружением армии», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подобные мероприятия проводились в различных учебных центрах армии в апреле, мае и июне этого года. Министерство предупредило, что в рамках учений на полигоны будет выводиться военная техника, граждан попросили сохранять спокойствие и не распространять слухи по этому поводу. Со своей стороны власти непризнанного Приднестровья выразили обеспокоенность участившимися учениями молдавской армии, которые проводятся на полигоне Бульбоака вблизи охраняемой российскими миротворцами разделительной зоны по Днестру.

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