В Молдавии начались учения резервистов
12:30 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это плановые учения, которые направлены на проверку навыков резервистов, ознакомление их с техникой, оборудованием и вооружением армии», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что подобные мероприятия проводились в различных учебных центрах армии в апреле, мае и июне этого года. Министерство предупредило, что в рамках учений на полигоны будет выводиться военная техника, граждан попросили сохранять спокойствие и не распространять слухи по этому поводу. Со своей стороны власти непризнанного Приднестровья выразили обеспокоенность участившимися учениями молдавской армии, которые проводятся на полигоне Бульбоака вблизи охраняемой российскими миротворцами разделительной зоны по Днестру.
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