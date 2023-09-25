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НОВОСТИ

Сбер изменил ставки по вкладам

12:50 25.09.2023

С 25 сентября Сбер для всех клиентов повысил доходность по базовой линейке вкладов на 3, 4 и 6 месяцев. Ставка увеличилась на 0,3 процентных пункта (п.п.). Кроме того, зарплатные клиенты получат надбавку 0,4 п.п., владельцы пакета услуг «Премьер» – 0,2 п.п. в депозите «Лучший %» и 0,6 п.п. – в «СберВкладе».

В линейку зарплатных вкладов («Лучший %» и «СберВклад») добавлен депозит сроком на 5 месяцев, а в линейку «СберВкладов» – 4 месяца. На срок 4 месяца также можно будет оформить сезонный вклад «Сохраняй».

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