Сервис доставки «Самокат» оштрафовали на 20 тыс. рублей после массового отравления петербуржцев

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 тыс. рублей компанию-владельца сервиса доставки «Самокат» за санитарные нарушения, выявленные после отравления более 270 человек продукцией сети кафе Greenbox. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.



«Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО „Умный ритейл“ за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении.



Как следует из материалов дела, 14 сентября Роспотребнадзор провел внеплановую проверку службы доставки в связи с регистрацией в Петербурге многочисленных случаев острой кишечной инфекции после употребления готовой кулинарной продукции фирмы Greenbox.



