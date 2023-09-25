Сервис доставки «Самокат» оштрафовали на 20 тыс. рублей после массового отравления петербуржцев
13:10 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО „Умный ритейл“ за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Как следует из материалов дела, 14 сентября Роспотребнадзор провел внеплановую проверку службы доставки в связи с регистрацией в Петербурге многочисленных случаев острой кишечной инфекции после употребления готовой кулинарной продукции фирмы Greenbox.
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