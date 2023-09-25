В должность губернатора Самарской области вступил Дмитрий Азаров

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дмитрий Азаров, избранный на пост губернатора Самарской области, официально вступил в должность. Церемония прошла в правительстве региона.



«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области», — сказал Азаров на церемонии.



Выборы губернатора Самарской области проходили с 8 по 10 сентября включительно. Победу одержал действующий глава региона Дмитрий Азаров, набравший порядка 1,1 млн голосов (83,83% избирателей).



