Лондон, Рим и Токио планируют создать истребитель шестого поколения - СМИ
11:30 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, штаб-квартира организации расположится в Лондоне, поскольку было решено, что британская сторона обладает более богатым технологическим опытом, необходимым для разработки истребителя. При этом новую структуру, как ожидается, возглавит представитель японской стороны.
В задачи организации войдет формулирование требований к самолету и размещение соответствующих заказов на проектирование и производство. Им займется совместное предприятие, которое в свою очередь создадут японская компания Mitsubishi Heavy Industries («Мицубиси хэви индастриз»), британская BAE Systems («Би-эй-и системс») и итальянская Leonardo («Леонардо»).
НОВОСТИ
- 11:15 26.09.2023
- Дерипаска назвал санкции оружием XIX века, неэффективным в XXI веке
- 11:05 26.09.2023
- Экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей из ЕС в РФ через Грузию запрещен
- 10:30 26.09.2023
- Украина получит от США дополнительные пакеты военной помощи - Белый дом
- 10:15 26.09.2023
- Оправдания властей Канады о присутствии нациста в парламенте ложь - посол РФ
- 10:05 26.09.2023
- Санду обещает урезать финансирование городам, где изберут «криминальных» кандидатов
- 09:20 26.09.2023
- ЕС полностью контролируется США и не обладают способностью решать вопросы - эксперт КНР
- 09:15 26.09.2023
- Минкоммерции КНР считает, что США злоупотребляет односторонними санкциями
- 09:05 26.09.2023
- Американские танки M1 Abrams нужны Украине для «сдерживания» - Пентагон
- 23:05 25.09.2023
- Первая в России высокоавтоматизированная мобильная подстанция начала работать на Ванкорском месторождении «Роснефти»
- 21:02 25.09.2023
- Глава МИД Чехии разошелся с президентом Павелом в вопросе направлении посла в Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать