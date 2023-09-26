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Лондон, Рим и Токио планируют создать истребитель шестого поколения - СМИ

11:30 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания, Италия и Япония планируют создать совместную организацию, которая будет отвечать за разработку боевого самолета шестого поколения в рамках трехстороннего сотрудничества. Об этом сообщила со ссылкой на правительственные источники газета «Иомиури».

По ее данным, штаб-квартира организации расположится в Лондоне, поскольку было решено, что британская сторона обладает более богатым технологическим опытом, необходимым для разработки истребителя. При этом новую структуру, как ожидается, возглавит представитель японской стороны.

В задачи организации войдет формулирование требований к самолету и размещение соответствующих заказов на проектирование и производство. Им займется совместное предприятие, которое в свою очередь создадут японская компания Mitsubishi Heavy Industries («Мицубиси хэви индастриз»), британская BAE Systems («Би-эй-и системс») и итальянская Leonardo («Леонардо»).

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