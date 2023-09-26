Япония предлагает возобновить переговоры с Ираном о ядерной сделке

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японская сторона выдвинула инициативу, направленную на возобновление переговоров вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД — прим. ТАСС). Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.



«Мы поддерживаем конструктивную роль, которая Япония играет в деле возобновления ядерной сделки», — отметил Абдоллахиян в интервью агентству Kyodo. Глава иранского внешнеполитического ведомства не привел никаких деталей японской инициативы. По его словам, предложение было передано ему японской стороной еще в августе, когда Абдоллахиян посещал Токио с официальным визитом. Глава МИД Ирана добавил, что любая инициатива японской стороны, которая укладывается «в интересы Ирана», будет рассмотрена Тегераном положительно.



