Япония предлагает возобновить переговоры с Ираном о ядерной сделке
12:05 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы поддерживаем конструктивную роль, которая Япония играет в деле возобновления ядерной сделки», — отметил Абдоллахиян в интервью агентству Kyodo. Глава иранского внешнеполитического ведомства не привел никаких деталей японской инициативы. По его словам, предложение было передано ему японской стороной еще в августе, когда Абдоллахиян посещал Токио с официальным визитом. Глава МИД Ирана добавил, что любая инициатива японской стороны, которая укладывается «в интересы Ирана», будет рассмотрена Тегераном положительно.
НОВОСТИ
- 13:15 26.09.2023
- Глава ЕП рассчитывает что переговоры о приеме Украины в ЕС начнутся не позднее Рождества
- 13:05 26.09.2023
- После сброса воды с «Фукусимы-1» радиация в рыбе на территории РФ не выявлена
- 12:30 26.09.2023
- По результатам опросов более 50% россиян считают иноагентов предателями Родины
- 12:15 26.09.2023
- Заболеваемость ковидом в РФ выросла на 22,3% за неделю
- 11:30 26.09.2023
- Лондон, Рим и Токио планируют создать истребитель шестого поколения - СМИ
- 11:15 26.09.2023
- Дерипаска назвал санкции оружием XIX века, неэффективным в XXI веке
- 11:05 26.09.2023
- Экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей из ЕС в РФ через Грузию запрещен
- 10:30 26.09.2023
- Украина получит от США дополнительные пакеты военной помощи - Белый дом
- 10:15 26.09.2023
- Оправдания властей Канады о присутствии нациста в парламенте ложь - посол РФ
- 10:05 26.09.2023
- Санду обещает урезать финансирование городам, где изберут «криминальных» кандидатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать