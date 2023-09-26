Навального скоро переведут в колонию особого режима в соответствии с приговором суда

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение приговорить Алексея Навального к 19 годам колонии строгого режима по делу об экстремизме. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Алексея Навального и Даниэля Холодного и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты осужденных — без удовлетворения», — огласила решение судья. В соответствии с решением суда время, уже проведенное Навальным в заключении, будет засчитано в общий срок наказания из расчета один день за один день.

После решения апелляционного суда приговор Навальному вступил в силу. Это значит, что в скором времени его переведут в колонию особого режима в соответствии с приговором суда. Пока он содержится в колонии строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.