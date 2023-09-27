Отопительный сезон в Москве сдвинется как минимум на неделю - Вильфанд

10:30 Источник: Интерфакс

Начало отопительного сезона в Москве будет сдвинуто на более позднее время, как минимум, на неделю, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



"Конец сентября, обычно, по климату - это начало отопительного периода. Но ближайшие дни, до конца месяца, температура будет выше нормы на пять градусов, в начале октября будет понижение температуры - днем в диапазоне плюс 10 - плюс 15 градусов, ночью плюс 7 - плюс 10 (...) По прогнозам, пока отопительный сезон на неделю будет сдвинут точно", - сказал Вильфанд.



Он отметил, что под отопительным периодом понимается период с октября по март включительно. "Если же речь идет о начале отопительного периода, то есть строгая дефиниция - если в течение пяти дней среднесуточная температура 8 градусов и ниже, то начинается отопительный период", - добавил он.



"Пока, если следовать правилам, отопительный период отодвигается на более позднее время", - сказал Вильфанд.



