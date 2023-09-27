Отопительный сезон в Москве сдвинется как минимум на неделю - Вильфанд
10:30 27.09.2023 Источник: Интерфакс
"Конец сентября, обычно, по климату - это начало отопительного периода. Но ближайшие дни, до конца месяца, температура будет выше нормы на пять градусов, в начале октября будет понижение температуры - днем в диапазоне плюс 10 - плюс 15 градусов, ночью плюс 7 - плюс 10 (...) По прогнозам, пока отопительный сезон на неделю будет сдвинут точно", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что под отопительным периодом понимается период с октября по март включительно. "Если же речь идет о начале отопительного периода, то есть строгая дефиниция - если в течение пяти дней среднесуточная температура 8 градусов и ниже, то начинается отопительный период", - добавил он.
"Пока, если следовать правилам, отопительный период отодвигается на более позднее время", - сказал Вильфанд.
НОВОСТИ
- 10:20 27.09.2023
- Пятимесячная забастовка голливудских сценаристов закончилась
- 10:10 27.09.2023
- По мнению экспертов следующая крупная пандемия COVID возможна через 30 лет
- 09:30 27.09.2023
- Сентябрь станет самым сухим за всю историю метеорологических наблюдений в Москве
- 09:20 27.09.2023
- За последние годы госфинансирование туризма в РФ выросло в 14 раз - Чернышенко
- 09:10 27.09.2023
- С помощью специальной радиоволны сдались в плен около 10 тыс. бойцов ВСУ
- 21:49 26.09.2023
- Скандал с нацистом в канадском парламенте привел к отставке спикера
- 20:50 26.09.2023
- Для российских операторов, продающих туры в Белоруссию могут отменить НДС
- 18:41 26.09.2023
- Глава Минобразования Польши решил проверить, разыскивается ли Хунка за преступления против польского народа
- 18:30 26.09.2023
- Навального скоро переведут в колонию особого режима в соответствии с приговором суда
- 18:26 26.09.2023
- Санкт-Петербургская филармония при поддержке «Роснефти» открыла новый сезон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать