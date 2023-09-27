Впервые в истории ВМФ бригада морской пехоты ЧФ удостоена ордена Ушакова
13:30 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Указом президента РФ [Владимира Путина] наша 810-я бригада морской пехоты теперь не только ордена Жукова и гвардейская, но и ордена Ушакова. Первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова», — сказал Соколов.
Ранее в эфире телеканала «Звезда» Соколов сообщил, что Черноморский флот в настоящее время уверенно и успешно выполняет задачи, поставленные перед ним командованием.
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