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Впервые в истории ВМФ бригада морской пехоты ЧФ удостоена ордена Ушакова

13:30 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделение Черноморского флота (ЧФ) — 810-я бригада морской пехоты стала первым в истории военно-морского флота подразделением морской пехоты, удостоенным ордена Ушакова. Об этом сообщил журналистам командующий ЧФ Виктор Соколов.

«Указом президента РФ [Владимира Путина] наша 810-я бригада морской пехоты теперь не только ордена Жукова и гвардейская, но и ордена Ушакова. Первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова», — сказал Соколов.

Ранее в эфире телеканала «Звезда» Соколов сообщил, что Черноморский флот в настоящее время уверенно и успешно выполняет задачи, поставленные перед ним командованием.

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