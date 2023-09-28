Скончался британский актер Майкл Гэмбон, сыгравший роль Дабмлдора в фильмах о Гарри Поттере

15:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский актер ирландского происхождения Майкл Гэмбон, сыгравший профессора Альбуса Дамблдора в шести фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном его семьей.

«Мы глубоко удручены необходимостью сообщить о смерти сэра Майкла Гэмбона. Любимый родными муж и отец мирно умер в больнице после того, как у него было выявлено воспаление легких. У его постели находились его жена Анна и сын Фергюс», — сказано в документе.

Гэмбон был взят на роль Дамблдора после внезапной смерти Ричарда Харриса, исполнявшего роль директора школы чародейства и волшебства Хогвартс в первых двух лентах поттерианы. Актер также известен по ролям в фильмах «Повар, вор, его жена и ее любовник» (The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover, 1989), «Госфорд-парк» (Gosford Park, 2001) и «Король говорит» (The King’s Speech, 2010) и многочисленным работам в театре. Он трижды становился обладателем престижной британской театральной премии Лоуренса Оливье, а также номинировался на премии «Тони» и «Золотой глобус».