В России начинается осенний призыв на срочную военную службу
16:46 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек», — говорится в документе.
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