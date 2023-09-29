В России начинается осенний призыв на срочную военную службу

16:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек», — говорится в документе.