Из Карабаха в Армению прибыли свыше 100 тысяч беженцев
15:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 100 тысяч вынужденных переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, перевезено также свыше 21 тысяч транспортных средств. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.
«По состоянию на 12:00 (11:00 мск — прим. ТАСС) из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещенных соотечественников. Перевезено также 21 043 транспортных средств, 81 139 человека прошли регистрацию», — сказала она.
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