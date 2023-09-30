Из Карабаха в Армению прибыли свыше 100 тысяч беженцев

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 тысяч вынужденных переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, перевезено также свыше 21 тысяч транспортных средств. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

«По состоянию на 12:00 (11:00 мск — прим. ТАСС) из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещенных соотечественников. Перевезено также 21 043 транспортных средств, 81 139 человека прошли регистрацию», — сказала она.