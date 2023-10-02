Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его бросил
09:20 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причастный к совершению в конце февраля теракта против самолета ВКС России на белорусском аэродроме Мачулищи украинец Николай Швец заявил, что Киев его бросил.
«Меня бросили, меня забыли, меня предали. <…> Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял», — сказал он во фрагменте интервью телеканалу «Беларусь 1», которое полностью выйдет во вторник.
НОВОСТИ
- 10:20 02.10.2023
- В Канаде медведь гризли убил двух человек в национальном парке
- 10:05 02.10.2023
- В Харькове произошла серия взрывов
- 10:00 02.10.2023
- Курс юаня в ходе торгов на Мосбирже превысил 13,5 руб., евро — 104 руб.
- 09:32 02.10.2023
- Войска РФ отразили восемь атак штурмовиков ВСУ в ДНР, уничтожив более 300 боевиков
- 09:05 02.10.2023
- В Еврокомиссии заявили о беспрецедентной дезинформации на выборах в Словакии
- 09:00 02.10.2023
- В США прекратил действие закон о ленд-лизе для Украины
- 17:30 01.10.2023
- Байден считает, что у него лучшие позиции для победы над Трампом в 2024 году
- 16:30 01.10.2023
- Не опираясь на инструкции США, Латинская Америка выбрала политику развития - Слуцкий
- 15:35 01.10.2023
- За сутки ПВО РФ перехватили пять снарядов HIMARS, бомбу JDAM, уничтожили 37 украинских БПЛА
- 14:55 01.10.2023
- В Варшаве перед парламентскими выборами проходит массовый марш оппозиции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать