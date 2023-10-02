Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его бросил

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причастный к совершению в конце февраля теракта против самолета ВКС России на белорусском аэродроме Мачулищи украинец Николай Швец заявил, что Киев его бросил.

«Меня бросили, меня забыли, меня предали. <…> Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял», — сказал он во фрагменте интервью телеканалу «Беларусь 1», которое полностью выйдет во вторник.