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НОВОСТИ

Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его бросил

09:20 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причастный к совершению в конце февраля теракта против самолета ВКС России на белорусском аэродроме Мачулищи украинец Николай Швец заявил, что Киев его бросил.

«Меня бросили, меня забыли, меня предали. <…> Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял», — сказал он во фрагменте интервью телеканалу «Беларусь 1», которое полностью выйдет во вторник.

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