Три рейса из Стамбула в Москву отменены из-за продолжающихся ливней
12:05 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 19 международных рейсов, включая три из Турции в Россию, отменены в понедельник в аэропорту Стамбула. Как сообщает газета Hürriyet, это произошло из-за проливных дождей, продолжающихся несколько дней.
Согласно данным по рейсам на официальном сайте воздушной гавани, на понедельник отменен вылет борта авиакомпании Red Wings в аэропорт Домодедово, намеченный на 13:00 мск. Также отменены рейс авиакомпании «Азимут», который должен был отправиться в аэропорт Внуково в 14:30 мск, и рейс Red Wings в аэропорт в Жуковский в 15:15 мск.
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