Песков считает не включение помощи Украине в бюджет США временным явлением
15:12 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принятие временного бюджета США, который не предполагает средств на помощь Киеву, не является сменой парадигмы, Вашингтон продолжит вовлеченность в украинский конфликт, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт», — сказал представитель Кремля.
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