0
0
124
НОВОСТИ

Песков считает не включение помощи Украине в бюджет США временным явлением

15:12 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принятие временного бюджета США, который не предполагает средств на помощь Киеву, не является сменой парадигмы, Вашингтон продолжит вовлеченность в украинский конфликт, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 02.10.2023
Британия не будет направлять военные корабли для обеспечения вывоза украинского зерна
0
36
16:00 02.10.2023
Курс доллара на Мосбирже превысил 99 руб. впервые с 15 августа
0
72
15:32 02.10.2023
МИД непризнанного Косова призвал ЕС заморозить статус Сербии как кандидата
0
117
15:00 02.10.2023
Шмыгаль попросил МВФ профинансировать дефицит бюджета Украины
0
157
14:32 02.10.2023
В Думу внесен проект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение
0
204
14:12 02.10.2023
Беспилотники РФ эффективно рассекречивают позиции ВСУ — NYT
0
245
14:00 02.10.2023
Сийярто не поехал в Киев на встречу глав МИД ЕС, Венгрию представляет один из дипломатов
0
236
13:32 02.10.2023
США ослаблены конфликтом на Украине, положение европейцев из-за этого ухудшилось — Помпео
0
261
13:20 02.10.2023
В российские колледжи в 2023 году поступили 1,2 млн человек — Голикова
0
243
13:05 02.10.2023
Глава МИД Австрии выступил против гарантий безопасности для Киева по типу НАТО
0
286

Возврат к списку