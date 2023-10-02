Песков считает не включение помощи Украине в бюджет США временным явлением

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принятие временного бюджета США, который не предполагает средств на помощь Киеву, не является сменой парадигмы, Вашингтон продолжит вовлеченность в украинский конфликт, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт», — сказал представитель Кремля.