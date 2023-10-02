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Володин подписал соглашение о присоединении Госдумы наблюдателем к ПАРЛАСЕН

17:00 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серруд Асеведо подписали специальное соглашение о присоединении Думы к ПАРЛАСЕН в качестве постоянного наблюдателя.

«В понедельник, 2 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель ПАРЛАСЕН Амадо Серруд Асеведо подписали специальное соглашение о присоединении Государственной думы к Центральноамериканскому парламенту (ПАРЛАСЕН) в качестве постоянного наблюдателя», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте палаты.

Ранее в ходе пленарного заседания I Международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» Володин заявил, что Госдума будет вторым парламентом, который участвует в работе ПАРЛАСЕН. Он также отметил, что «будет правильно», если создадут комиссию высокого уровня с ПАРЛАСЕН, в которой можно будет вести на системной основе работу по выстраиванию отношений в рамках парламентского измерения.

Центральноамериканский парламент был создан в октябре 1991 года для укрепления интеграции, организации диалога и примирения в Центральной Америке, а также для развития стран региона. В объединение входят Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Сальвадор.

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