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Развитые страны должны платить больше за энергопереход — министр нефти Сомали

14:32 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Африки вырабатывают менее 4% выбросов парниковых газов в мире. Как отметил министр нефти и минеральных ресурсов Сомали Абдиризак Омар Мохамед, именно поэтому развитые страны должны заплатить больше за энергопереход.

«В Африке принцип честного и справедливого энергоперехода означает, что мы принимаем во внимание прошлые выбросы, чтобы двигаться вперед», — заявил Мохамед на Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference (ADIPEC). «Мы знаем, что, например, США производят 12% выбросов [парниковых газов] каждый год, тогда как доля Африки, всего континента, составляет менее 4%», — добавил он.

«Чего мы хотим, так это того, чтобы они (развитые страны — прим. ТАСС) платили больше, они должны делать больше», — подчеркнул он. Министр указал, что Африка должна иметь доступ к финансированию, так как большинство решений по сокращению выбросов приняли страны глобального Севера.

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