У Кремля есть вопросы к Еревану на фоне решения по Римскому статуту — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает народ Армении братским, но к руководству этой страны у Москвы есть вопросы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал решение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

«Армения — это дружественное нам государство, наш партнер. И, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», — заметил представитель Кремля.