У Кремля есть вопросы к Еревану на фоне решения по Римскому статуту — Песков
15:00 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает народ Армении братским, но к руководству этой страны у Москвы есть вопросы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал решение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС).
«Армения — это дружественное нам государство, наш партнер. И, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», — заметил представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 15:12 03.10.2023
- Возвращенный Турцией на Украину главарь «Азова» вновь возглавил подразделение
- 14:32 03.10.2023
- Развитые страны должны платить больше за энергопереход — министр нефти Сомали
- 14:12 03.10.2023
- Индия усиливает разведывательную деятельность на границе с Китаем — СМИ
- 14:00 03.10.2023
- Винер заявила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур
- 13:52 03.10.2023
- Сбер добавил в подписку СберПрайм новые привилегии
- 13:32 03.10.2023
- В Турции задержали более 900 человек по подозрению в терроризме
- 13:20 03.10.2023
- К берегу Сахалина штормом прибило сухогруз под флагом Либерии
- 13:05 03.10.2023
- Нобелевская премия по физике присуждена за изучение движения электронов в материи
- 13:00 03.10.2023
- Жителя Камчатки за призывы к экстремизму лишили полученного гражданства РФ
- 12:32 03.10.2023
- Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать