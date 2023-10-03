0
0
77
НОВОСТИ

Дефицит бюджета РФ на трехлетку безопасен и не превысит 1% ВВП — Силуанов

16:00 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета России на всю предстоящую трехлетку будет сохраняться на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не будет превышать 1% ВВП. Это показатель, который позволяет нам говорить об абсолютно безопасном уровне дефицита бюджета на все три предстоящие года», — сказал глава Минфина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 03.10.2023
ВСУ не дают военным сгруппироваться, опасаясь мятежа — Макгрегор
0
50
16:12 03.10.2023
Предтечей сегодняшней ситуации вокруг Карабаха было решение самого Пашиняна — Песков
0
90
15:32 03.10.2023
На Украине внесли в список «спонсоров войны» три ведущие нефтегазовые компании Китая
0
167
15:12 03.10.2023
Возвращенный Турцией на Украину главарь «Азова» вновь возглавил подразделение
0
195
15:00 03.10.2023
У Кремля есть вопросы к Еревану на фоне решения по Римскому статуту — Песков
0
197
14:32 03.10.2023
Развитые страны должны платить больше за энергопереход — министр нефти Сомали
0
219
14:12 03.10.2023
Индия усиливает разведывательную деятельность на границе с Китаем — СМИ
0
247
14:00 03.10.2023
Винер заявила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур
0
266
13:52 03.10.2023
Сбер добавил в подписку СберПрайм новые привилегии
0
281
13:32 03.10.2023
В Турции задержали более 900 человек по подозрению в терроризме
0
263

Возврат к списку