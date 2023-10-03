Дефицит бюджета РФ на трехлетку безопасен и не превысит 1% ВВП — Силуанов
16:00 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит бюджета России на всю предстоящую трехлетку будет сохраняться на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
«Дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не будет превышать 1% ВВП. Это показатель, который позволяет нам говорить об абсолютно безопасном уровне дефицита бюджета на все три предстоящие года», — сказал глава Минфина.
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