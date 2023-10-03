Дефицит бюджета РФ на трехлетку безопасен и не превысит 1% ВВП — Силуанов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета России на всю предстоящую трехлетку будет сохраняться на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не будет превышать 1% ВВП. Это показатель, который позволяет нам говорить об абсолютно безопасном уровне дефицита бюджета на все три предстоящие года», — сказал глава Минфина.