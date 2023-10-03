0
0
82
НОВОСТИ

Пользователей электросамокатов могут обязать страховаться

19:20 03.10.2023 Источник: Известия

Постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов, например курьеров, обяжут оформлять страхование гражданской ответственности. Такое предложение Госдумы положительно оценил Центробанк, выяснили «Известия».

Первый шаг перед внедрением меры — ужесточение допуска к самокатам, идентификация пользователей, порядок фиксации дорожных происшествий, считают в Центробанке. По мнению экспертов, мера поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:40 03.10.2023
На Сейшельских островах лидеру оппозиции предъявлено обвинение в колдовстве
0
147
18:00 03.10.2023
«Луна-26» и «Луна-27» могут отправиться к спутнику Земли раньше планируемого срока
0
185
17:32 03.10.2023
Российская нефть Urals торгуется выше «потолка цен», он неэффективен — Новак
0
243
17:12 03.10.2023
ВС РФ поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ
0
264
17:00 03.10.2023
НАТО будет вкладывать «огромные средства» в развитие систем ПВО в ближайшие 10 лет — Бауэр
0
268
16:32 03.10.2023
ВСУ не дают военным сгруппироваться, опасаясь мятежа — Макгрегор
0
295
16:12 03.10.2023
Предтечей сегодняшней ситуации вокруг Карабаха было решение самого Пашиняна — Песков
0
286
16:00 03.10.2023
Дефицит бюджета РФ на трехлетку безопасен и не превысит 1% ВВП — Силуанов
0
293
15:32 03.10.2023
На Украине внесли в список «спонсоров войны» три ведущие нефтегазовые компании Китая
0
333
15:12 03.10.2023
Возвращенный Турцией на Украину главарь «Азова» вновь возглавил подразделение
0
382

Возврат к списку