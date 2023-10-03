Пользователей электросамокатов могут обязать страховаться
19:20 03.10.2023 Источник: Известия
Первый шаг перед внедрением меры — ужесточение допуска к самокатам, идентификация пользователей, порядок фиксации дорожных происшествий, считают в Центробанке. По мнению экспертов, мера поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности.
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