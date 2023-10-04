Президент Чехии призвал Европу уменьшить зависимость от США в сфере обороны
11:05 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа должна уменьшить зависимость от США в сфере безопасности и укреплять свою оборону. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, выступая на открытии нового учебного года в College of Europe в бельгийском городе Брюгге.
«Доминирующая роль НАТО как поставщика безопасности больше не должна означать, что Европа пренебрегает своими оборонными обязательствами. Уменьшение зависимости от США и развитие европейских стратегических механизмов следует рассматривать как вклад в наше трансатлантическое партнерство», — приводит слова президента газета Politico.
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