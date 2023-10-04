Армения предпримет шаги для защиты прав арестованных представителей Карабаха
12:32 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения примет все возможные меры для защиты прав незаконно арестованных представителей Нагорного Карабаха в международных инстанциях, в том числе в судах. Об этом говорится в заявлении МИД республики, опубликованном сегодня на его сайте.
«Решительно осуждаем аресты Азербайджаном лидеров Нагорного Карабаха: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Рубена Варданяна и других. Армения предпримет все возможные шаги для защиты прав незаконно арестованных представителей Нагорного Карабаха в международных инстанциях, в том числе в судебных. Также призываем международных партнеров быть последовательными в отношении Азербайджана, когда речь заходит о защите прав и безопасности народа Нагорного Карабаха», — указывается в тексте.
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