Армения предпримет шаги для защиты прав арестованных представителей Карабаха

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения примет все возможные меры для защиты прав незаконно арестованных представителей Нагорного Карабаха в международных инстанциях, в том числе в судах. Об этом говорится в заявлении МИД республики, опубликованном сегодня на его сайте.

«Решительно осуждаем аресты Азербайджаном лидеров Нагорного Карабаха: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Рубена Варданяна и других. Армения предпримет все возможные шаги для защиты прав незаконно арестованных представителей Нагорного Карабаха в международных инстанциях, в том числе в судебных. Также призываем международных партнеров быть последовательными в отношении Азербайджана, когда речь заходит о защите прав и безопасности народа Нагорного Карабаха», — указывается в тексте.