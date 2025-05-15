Трамп заявил, что подумает над переизбранием на пост президента в 2028 году
15:32 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что многие просят его снова баллотироваться на пост главы государства в 2028 году и он подумает над этим.
«Вы знаете, мы хотим переизбрания. Многие люди советуют это сделать. Подумаю над этим, хотя это очень сложно», — сказал он, выступая на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Американский лидер в шутливой форме предложил лозунг предполагаемой предвыборной кампании: «Трамп-2028: сведем левых с ума».
НОВОСТИ
- 15:12 15.05.2025
- Спецслужбы Чехии ликвидировали украинский кол-центр, через который похищены миллионы евро
- 15:00 15.05.2025
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 400 военнослужащих в зоне спецоперации
- 14:32 15.05.2025
- Нефтяные доходы в РФ в апреле оказались на минимуме июня 2023 г. из-за низких цен — МЭА
- 14:12 15.05.2025
- Рютте призвал сделать НАТО «более смертоносным»
- 14:00 15.05.2025
- Трамп заявил, что Украина забрала у США при Байдене $350 млрд, «как конфету у ребенка»
- 13:32 15.05.2025
- ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
- 13:20 15.05.2025
- Песков опроверг возможность присутствия Путина на переговорах в Турции
- 13:05 15.05.2025
- Армия Китая готова укреплять стратегические связи с РФ ради стабильности — МО
- 13:00 15.05.2025
- Решение о переговорах с РФ будет после встречи с Эрдоганом — Зеленский
- 12:32 15.05.2025
- Зеленского не пригласят на саммит НАТО в Гааге по инициативе США — Euractiv
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать