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Трамп заявил, что подумает над переизбранием на пост президента в 2028 году

15:32 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие просят его снова баллотироваться на пост главы государства в 2028 году и он подумает над этим.

«Вы знаете, мы хотим переизбрания. Многие люди советуют это сделать. Подумаю над этим, хотя это очень сложно», — сказал он, выступая на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Американский лидер в шутливой форме предложил лозунг предполагаемой предвыборной кампании: «Трамп-2028: сведем левых с ума».

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