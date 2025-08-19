В Брянской области при попытке пересечь границу уничтожена группа ВСУ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа боевиков ВСУ уничтожена при попытке пересечения границы РФ, двое взяты в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Брянской области пресечена попытка пересечения границы Российской Федерации группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взяты в плен», — сказал собеседник агентства.