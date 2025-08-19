Вопрос территорий не обсуждался на встрече с Трампом — Макрон
09:32 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопросы, связанные с территориями и их принадлежностью по итогам потенциального урегулирования украинского конфликта, не затрагивались во время встречи европейских лидеров и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон, трансляция велась пресс-службой Елисейского дворца.
«Сегодня мы не поднимали эту тему», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Макрон отметил, что этого не произошло по причине того, что приоритет был отдан обсуждению гарантий безопасности, а также в силу того, что данные вопросы рассчитывают вынести на обсуждение в ходе прямых контактов между Россией и Украиной.
Также он опроверг утверждения британской газеты Financial Times о том, что на переговорах в Белом доме обсуждалось предложение Киева о закупке американских вооружений на сумму около 100 млрд долларов в качестве обязательного условия для гарантий безопасности со стороны США. «Это совершенно не затрагивалось, мы еще слишком далеки от этого», — сказал Макрон, добавив, что в первую очередь, когда дело дойдет до гарантий, потребуется наличие боеспособной армии. «Затем уже будет оборудование, и все внесут свой вклад. Также будет вклад — и это часть мирного соглашения — со стороны России на восстановление Украины и ее армии, но это все параметры, которые еще пока не обсуждались», — утверждал французский лидер.
