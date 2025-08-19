Украина не настаивает на перемирии для дальнейших переговоров с РФ — Зеленский

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не требует перемирия в качестве условия для дальнейших контактов с Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам переговоров в Вашингтоне.

«Если мы будем выдвигать требование перемирия в качестве условия для двусторонней встречи, россияне обвинят нас в срыве переговоров. Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — сказал он, отвечая на вопрос о том, настаивает ли Украина на перемирии перед началом переговоров об урегулировании.