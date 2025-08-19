Зеленский после переговоров с Трампом заявил о готовности к встрече с Путиным

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности к двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», — сказал Зеленский на брифинге у Белого дома, добавив, что после этого рассчитывает на трехстороннюю встречу с участием Трампа.