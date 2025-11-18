Москалькова просит Киев забрать своих граждан, эвакуированных РФ из зоны боев
11:20 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько граждан Украины, спасенных военными РФ во время боевых действий, находятся в Курске и хотят вернуться на родину. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину. Об этом я сообщила украинской стороне и жду от них ответа», — сказала омбудсмен.
