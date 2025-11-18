0
0
187
НОВОСТИ

Москалькова просит Киев забрать своих граждан, эвакуированных РФ из зоны боев

11:20 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько граждан Украины, спасенных военными РФ во время боевых действий, находятся в Курске и хотят вернуться на родину. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину. Об этом я сообщила украинской стороне и жду от них ответа», — сказала омбудсмен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 18.11.2025
Экспорт государств ШОС за 2024 г. составил около пятой части мирового — Мишустин
0
65
12:20 18.11.2025
Без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей ДНР — Пушилин
0
99
12:08 18.11.2025
Маркетплейсы в этом году не доплатили около 1,5 триллиона рублей налогов - Греф
0
108
12:05 18.11.2025
Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о «перегибании палки» — Набиуллина
0
126
12:00 18.11.2025
Верховный суд РФ нашел замену Европейской Конвенции по правам человека
0
127
11:32 18.11.2025
Проект резолюции США по Газе недостаточно учитывает права палестинцев — МИД КНР
0
164
11:27 18.11.2025
Бизнес адаптирует проверенные ИИ-практики Сбера под свои реалии
0
163
11:18 18.11.2025
Сбер сформировал ИИ-экосистему решений для разработчиков
0
172
11:15 18.11.2025
Сбер сделал стратегическую ставку на генеративный искусственный интеллект
0
181
11:05 18.11.2025
Страны ЕС недовольны отсутствием конкретики со стороны ЕК по финансированию Киева — Politico
0
201

Возврат к списку