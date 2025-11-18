0
Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о «перегибании палки» — Набиуллина

12:05 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о том, что где-то «перегнули палку», борясь с мошенничеством. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента».

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. И мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена», — сказала она.

