Бизнес адаптирует проверенные ИИ-практики Сбера под свои реалии
11:27 18.11.2025
Бизнес смотрит на масштабную цифровую и GenAI-трансформацию Сбера и пробует адаптировать проверенные практики под свои реалии. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в интервью «Коммерсанту».
«Для этого мы консолидировали собственный опыт в проекте для корпоративных клиентов — DTaaS (Digital Transformation as a Service, цифровая трансформация как сервис), дополнили его компетенциями наших технологических партнеров и предложили такую комбинацию нашим клиентам через специальную роль — менеджер по успеху клиента (Customer Success Manager, CSM). Ключевая задача CSM — помочь компаниям сориентироваться в этой сложной системе координат и подобрать наиболее оптимальный путь трансформации», - рассказал Александр Ведяхин.
Например, опыт Сбера по внедрению в клиентский сервис голосовых технологий и виртуальных ассистентов актуален для телеком-операторов, компании в сфере девелопмента и ЖКХ, отметил он. По его словам, они используют тот же подход: снижение нагрузки на операторов кол-центра, повышение качества взаимодействия и перевод общения в омниканальные форматы.
«Ключевой момент: в процессе GenAI-трансформации необходимо учесть не только технологии, но и организационный опыт. Важно внедрять культуру трансформации, - подчеркнул Александр Ведяхин. - Здесь Сбер стал «учебным кейсом» для российского корпоративного сектора. Мы не только предоставляем готовые решения, но и выступаем источником практик: от технологических инструментов до управленческих подходов. Приоритетной задачей является обеспечение условий, чтобы наши клиенты первыми внедряли технологии, демонстрировали опережающий рост и занимали доминирующее положение на рынке».
НОВОСТИ
- 12:32 18.11.2025
- Экспорт государств ШОС за 2024 г. составил около пятой части мирового — Мишустин
- 12:20 18.11.2025
- Без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей ДНР — Пушилин
- 12:08 18.11.2025
- Маркетплейсы в этом году не доплатили около 1,5 триллиона рублей налогов - Греф
- 12:05 18.11.2025
- Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о «перегибании палки» — Набиуллина
- 12:00 18.11.2025
- Верховный суд РФ нашел замену Европейской Конвенции по правам человека
- 11:32 18.11.2025
- Проект резолюции США по Газе недостаточно учитывает права палестинцев — МИД КНР
- 11:20 18.11.2025
- Москалькова просит Киев забрать своих граждан, эвакуированных РФ из зоны боев
- 11:18 18.11.2025
- Сбер сформировал ИИ-экосистему решений для разработчиков
- 11:15 18.11.2025
- Сбер сделал стратегическую ставку на генеративный искусственный интеллект
- 11:05 18.11.2025
- Страны ЕС недовольны отсутствием конкретики со стороны ЕК по финансированию Киева — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать