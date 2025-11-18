0
0
161
НОВОСТИ

Бизнес адаптирует проверенные ИИ-практики Сбера под свои реалии

11:27 18.11.2025

Бизнес смотрит на масштабную цифровую и GenAI-трансформацию Сбера и пробует адаптировать проверенные практики под свои реалии. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в интервью «Коммерсанту».

«Для этого мы консолидировали собственный опыт в проекте для корпоративных клиентов — DTaaS (Digital Transformation as a Service, цифровая трансформация как сервис), дополнили его компетенциями наших технологических партнеров и предложили такую комбинацию нашим клиентам через специальную роль — менеджер по успеху клиента (Customer Success Manager, CSM). Ключевая задача CSM — помочь компаниям сориентироваться в этой сложной системе координат и подобрать наиболее оптимальный путь трансформации», - рассказал Александр Ведяхин.

Например, опыт Сбера по внедрению в клиентский сервис голосовых технологий и виртуальных ассистентов актуален для телеком-операторов, компании в сфере девелопмента и ЖКХ, отметил он. По его словам, они используют тот же подход: снижение нагрузки на операторов кол-центра, повышение качества взаимодействия и перевод общения в омниканальные форматы.

«Ключевой момент: в процессе GenAI-трансформации необходимо учесть не только технологии, но и организационный опыт. Важно внедрять культуру трансформации, - подчеркнул Александр Ведяхин. - Здесь Сбер стал «учебным кейсом» для российского корпоративного сектора. Мы не только предоставляем готовые решения, но и выступаем источником практик: от технологических инструментов до управленческих подходов. Приоритетной задачей является обеспечение условий, чтобы наши клиенты первыми внедряли технологии, демонстрировали опережающий рост и занимали доминирующее положение на рынке».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 18.11.2025
Экспорт государств ШОС за 2024 г. составил около пятой части мирового — Мишустин
0
65
12:20 18.11.2025
Без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей ДНР — Пушилин
0
99
12:08 18.11.2025
Маркетплейсы в этом году не доплатили около 1,5 триллиона рублей налогов - Греф
0
108
12:05 18.11.2025
Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о «перегибании палки» — Набиуллина
0
126
12:00 18.11.2025
Верховный суд РФ нашел замену Европейской Конвенции по правам человека
0
127
11:32 18.11.2025
Проект резолюции США по Газе недостаточно учитывает права палестинцев — МИД КНР
0
164
11:20 18.11.2025
Москалькова просит Киев забрать своих граждан, эвакуированных РФ из зоны боев
0
190
11:18 18.11.2025
Сбер сформировал ИИ-экосистему решений для разработчиков
0
172
11:15 18.11.2025
Сбер сделал стратегическую ставку на генеративный искусственный интеллект
0
181
11:05 18.11.2025
Страны ЕС недовольны отсутствием конкретики со стороны ЕК по финансированию Киева — Politico
0
201

Возврат к списку