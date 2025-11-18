Бизнес адаптирует проверенные ИИ-практики Сбера под свои реалии

11:27

Бизнес смотрит на масштабную цифровую и GenAI-трансформацию Сбера и пробует адаптировать проверенные практики под свои реалии. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в интервью «Коммерсанту».

«Для этого мы консолидировали собственный опыт в проекте для корпоративных клиентов — DTaaS (Digital Transformation as a Service, цифровая трансформация как сервис), дополнили его компетенциями наших технологических партнеров и предложили такую комбинацию нашим клиентам через специальную роль — менеджер по успеху клиента (Customer Success Manager, CSM). Ключевая задача CSM — помочь компаниям сориентироваться в этой сложной системе координат и подобрать наиболее оптимальный путь трансформации», - рассказал Александр Ведяхин.

Например, опыт Сбера по внедрению в клиентский сервис голосовых технологий и виртуальных ассистентов актуален для телеком-операторов, компании в сфере девелопмента и ЖКХ, отметил он. По его словам, они используют тот же подход: снижение нагрузки на операторов кол-центра, повышение качества взаимодействия и перевод общения в омниканальные форматы.

«Ключевой момент: в процессе GenAI-трансформации необходимо учесть не только технологии, но и организационный опыт. Важно внедрять культуру трансформации, - подчеркнул Александр Ведяхин. - Здесь Сбер стал «учебным кейсом» для российского корпоративного сектора. Мы не только предоставляем готовые решения, но и выступаем источником практик: от технологических инструментов до управленческих подходов. Приоритетной задачей является обеспечение условий, чтобы наши клиенты первыми внедряли технологии, демонстрировали опережающий рост и занимали доминирующее положение на рынке».