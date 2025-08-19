Премьер Японии впервые заявил, что из-за конфликта на Украине и в РФ гибнут невинные люди
10:05 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, говоря о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине, заявил, что из-за продолжающегося конфликта «ни в чем не повинные люди» становятся жертвами как на Украине, так и в России. Об этом он сказал в беседе с журналистами, комментируя прошедшие в Вашингтоне переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров.
«[Встреча] завершилась всего несколько часов назад, и мы внимательно следим за развитием ситуации. Президент Трамп предпринимает различные активные действия, направленные на установление мира на Украине. Мы считаем это очень важным. Простые люди, ни в чем не повинные люди становятся жертвами каждый день. На Украине, да и в России тоже», — заявил Исиба, впервые в публичном выступлении признав, что украинский конфликт приводит к гибель невинных людей в РФ.
