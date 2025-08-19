За ночь над регионами РФ сбиты 23 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь над регионами РФ 23 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Волгоградской области и по 5 БПЛА — над территориями Ростовской области и Республики Крым», — сказали там.