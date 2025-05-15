Менее половины граждан могут отличить мошеннический сайт от реального

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СберМаркетинг и компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE провели совместное исследование «Население и кибербезопасность». По его результатам были выделены особенности поведения и риски столкнуться с кибермошенниками у разных групп населения.

По данным BI.ZONE Brand Protection, с марта 2025 года более чем в 1,5 раза увеличилось количество фишинга – специалисты обнаружили и заблокировали более 350 тыс. фишинговых ресурсов. Согласно результатам проведенного опроса, только 39% опрошенных знают, как отличить мошеннический сайт от реального. Среди них 49% мужчин и 29% женщин, 48% молодежи до 34 лет и 30% людей 45-60 лет. Так, шестеро россиян из десяти находятся в зоне риска по этому виду мошенничества, а в отдельных группах доля еще выше.

С телефонными мошенниками чаще имеют дело люди старшего возраста (86% вместо 79% в среднем), а с мошенническими онлайн-ресурсами – молодежь 18-24 лет (28% вместо 21%). Последняя категория активнее использует социальные медиа и может столкнуться с мошенниками в мессенджерах. По данным BI.ZONE Brand Protection, с начала весны 2025 года обнаружено более 40 тысяч ресурсов, направленных на кражу учетных записей в Telegram.

Email-рассылки, программы лояльности, уникальные скидки – в числе популярных способов персонализации и взаимодействия с клиентами. По результатам опроса, 70% респондентов получают рассылки от брендов, которым не давали согласие на обработку персональных данных, и рассылку предложений. При этом выше всего доля получающих такие рассылки среди лиц в возрасте 25-34 лет (79%).

В обмен на участие в программе лояльности россияне выразили высокую степень готовности предоставить компаниям персональные данные (81%). Паспортные данные чаще готовы предоставлять мужчины (12% против 7% для населения в целом). Молодежь (18–24 лет) чаще других готова предоставить никнейм/аккаунт (44% против 28% для населения России в целом), но реже почту (70% против 81% для населения России в целом). Такое распределение демонстрирует популярность каналов коммуникации в разных возрастных группах, а также напрямую соотносится с тем, на каких ресурсах пользователи сталкиваются с мошенничеством.

«По результатам опроса мы видим, что вне зависимости от возраста разные группы населения находятся в зоне риска, – отметил директор по продуктам и технологиям BI.ZONE Муслим Меджлумов. – При этом мошенники воздействуют на каждую из категорий через разные каналы коммуникации. Граждане 18-34 лет больше подвержены риску в социальных медиа и мессенджерах, более взрослая аудитория – посредством телефонного мошенничества. При этом отличить нелегитимные ресурсы от реальных лучше удается более молодому поколению и мужчинам. Однако общий уровень знания по этому параметру все равно низкий. Мы рекомендуем брендам в случае обнаружения мошеннических действий оперативно информировать клиентов, а также предпринимать активные действия по блокировке нелегитимных страниц. Компаниям также необходимо проводить обучающие мероприятия со своими сотрудниками. По данным BI.ZONE Security Fitness, регулярное обучение и тренинги по кибербезопасности помогают повысить устойчивость сотрудников к фишингу в разы».

«Большинство россиян готовы передавать персональные данные в обмен на выгоду и лишь немногие способны отличить поддельный сайт от настоящего. Переломить ситуацию, на наш взгляд, поможет дальнейшее повышение киберграмотности граждан, в том числе при поддержке бизнеса, – считает заместитель генерального директора СберМаркетинга Татьяна Шульгина. – При наличии технических возможностей и ресурсов организации должны стремится к моментальному выявлению случаев возможного мошенничества в отношении клиентов и оповещать их об этом. Это особенно актуально для операторов связи, банков и IT-сектора».