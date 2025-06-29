Используя механизмы ООН, Иран собирается добиться от США и Израиля компенсации за удары
16:46 29.06.2025 Источник: Интерфакс
Тегеран намерен добиваться через механизмы ООН выплаты компенсаций от США и Израиля за недавние удары по иранской территории, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы официально просим СБ ООН признать США и израильский режим инициаторами акта агрессии", - цитируют ближневосточные СМИ выдержки из письма министра генсеку ООН Антониу Гутерришу.
По словам Аракчи, это необходимо, чтобы данные страны "понесли ответственность, в частности - выплатили компенсации и репарации".
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