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Используя механизмы ООН, Иран собирается добиться от США и Израиля компенсации за удары

16:46 29.06.2025 Источник: Интерфакс

Тегеран намерен добиваться через механизмы ООН выплаты компенсаций от США и Израиля за недавние удары по иранской территории, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы официально просим СБ ООН признать США и израильский режим инициаторами акта агрессии", - цитируют ближневосточные СМИ выдержки из письма министра генсеку ООН Антониу Гутерришу.

По словам Аракчи, это необходимо, чтобы данные страны "понесли ответственность, в частности - выплатили компенсации и репарации".

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