0
0
0
НОВОСТИ

В рамках сделки США могут предложить России снять запрет на запxасти для самолетов Boeing - Daily Telegraph

22:03 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены предложить России разработку редкоземельных минералов на Аляске. Как пишет газета The Daily Telegraph, такую сделку хозяин Белого дома Дональд Трамп готовится представить президенту России Владимиру Путину во время предстоящего саммита на Аляске.

Другое предложение американского лидера, согласно источникам газеты, предполагает снятие запрета на поставку запчастей и оборудования для обслуживания в России самолетов гражданской авиации. Как замечает The Daily Telegraph, подобная сделка может стать очень выгодной для американского концерна Boeing.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:50 13.08.2025
Минфин США вывел из-под санкций транзакции, необходимые для проведения саммита на Аляске
0
123
20:45 13.08.2025
Российский Северный флот начал крупные учения по защите инфраструктуры Севморпути
0
209
19:45 13.08.2025
Трамп планирует «почти сразу» после саммита на Аляске провести встречу с Путиным и Зеленским
0
277
19:35 13.08.2025
Приглашать Зеленского на встречу на Аляске Трамп и не планировал
0
275
19:07 13.08.2025
Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью
0
340
18:45 13.08.2025
Женский фестиваль «Красота в движении» пройдет в «Лужниках» 16 августа
0
304
18:35 13.08.2025
Более 100 бесплатных тренировок пройдет в рамках «Ночи московского спорта»
0
321
18:35 13.08.2025
CBS со ссылкой на источники сообщает о том, что Вашингтон подбирает место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского
0
340
17:40 13.08.2025
В ЕС готовы ослабить санкции против РФ при перемирии на Украине — Sky News
0
379
17:12 13.08.2025
Не менее 20 мигрантов погибли при кораблекрушении у Лампедузы
0
380

Возврат к списку