В рамках сделки США могут предложить России снять запрет на запxасти для самолетов Boeing - Daily Telegraph
22:03 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США намерены предложить России разработку редкоземельных минералов на Аляске. Как пишет газета The Daily Telegraph, такую сделку хозяин Белого дома Дональд Трамп готовится представить президенту России Владимиру Путину во время предстоящего саммита на Аляске.
Другое предложение американского лидера, согласно источникам газеты, предполагает снятие запрета на поставку запчастей и оборудования для обслуживания в России самолетов гражданской авиации. Как замечает The Daily Telegraph, подобная сделка может стать очень выгодной для американского концерна Boeing.
