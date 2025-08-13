Российский Северный флот начал крупные учения по защите инфраструктуры Севморпути
20:45 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Северный флот (СФ) начал тренировку с участием 2 тыс. военных и до 14 кораблей и подлодок. На учениях отрабатывают планирование применения группировки для решения задач по защите инфраструктуры Севморпути, сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Сегодня на Северном флоте под руководством командующего флотом адмирала Константина Кабанцова началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками. Практические действия органов военного управления и сил (войск) пройдут в акватории Баренцева и Белого морей, на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля. К участию в тренировке привлекается до 2 000 человек, около 60 единиц боевой и специальной техники, до 8 летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения», — сказали там.
