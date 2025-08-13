0
0
0
НОВОСТИ

Российский Северный флот начал крупные учения по защите инфраструктуры Севморпути

20:45 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северный флот (СФ) начал тренировку с участием 2 тыс. военных и до 14 кораблей и подлодок. На учениях отрабатывают планирование применения группировки для решения задач по защите инфраструктуры Севморпути, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Сегодня на Северном флоте под руководством командующего флотом адмирала Константина Кабанцова началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками. Практические действия органов военного управления и сил (войск) пройдут в акватории Баренцева и Белого морей, на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля. К участию в тренировке привлекается до 2 000 человек, около 60 единиц боевой и специальной техники, до 8 летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 13.08.2025
Трамп планирует «почти сразу» после саммита на Аляске провести встречу с Путиным и Зеленским
0
193
19:35 13.08.2025
Приглашать Зеленского на встречу на Аляске Трамп и не планировал
0
198
19:07 13.08.2025
Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью
0
264
18:45 13.08.2025
Женский фестиваль «Красота в движении» пройдет в «Лужниках» 16 августа
0
236
18:35 13.08.2025
Более 100 бесплатных тренировок пройдет в рамках «Ночи московского спорта»
0
254
18:35 13.08.2025
CBS со ссылкой на источники сообщает о том, что Вашингтон подбирает место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского
0
270
17:40 13.08.2025
В ЕС готовы ослабить санкции против РФ при перемирии на Украине — Sky News
0
318
17:12 13.08.2025
Не менее 20 мигрантов погибли при кораблекрушении у Лампедузы
0
320
17:00 13.08.2025
В России принимаются меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp - Роскомнадзор
0
369
16:32 13.08.2025
Вучич заявил, что он не будет участвовать в следующих выборах президента Сербии
0
377

Возврат к списку