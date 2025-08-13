Минфин США вывел из-под санкций транзакции, необходимые для проведения саммита на Аляске
21:50 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов США до 20 августа исключило из-под введенных в отношении России санкций финансовые транзакции, которые необходимы для подготовки и проведения встречи между президентами двух стран на Аляске. Об этом говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Как следует из лицензии, речь идет об операциях, которые «обычно сопутствуют и необходимы для участия во встречах в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации». В документе подчеркивается, что эта мера не предусматривает разморозки каких-либо активов, которые были заблокированы в рамках антироссийских санкций.
НОВОСТИ
- 22:03 13.08.2025
- В рамках сделки США могут предложить России снять запрет на запxасти для самолетов Boeing - Daily Telegraph
- 20:45 13.08.2025
- Российский Северный флот начал крупные учения по защите инфраструктуры Севморпути
- 19:45 13.08.2025
- Трамп планирует «почти сразу» после саммита на Аляске провести встречу с Путиным и Зеленским
- 19:35 13.08.2025
- Приглашать Зеленского на встречу на Аляске Трамп и не планировал
- 19:07 13.08.2025
- Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью
- 18:45 13.08.2025
- Женский фестиваль «Красота в движении» пройдет в «Лужниках» 16 августа
- 18:35 13.08.2025
- Более 100 бесплатных тренировок пройдет в рамках «Ночи московского спорта»
- 18:35 13.08.2025
- CBS со ссылкой на источники сообщает о том, что Вашингтон подбирает место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского
- 17:40 13.08.2025
- В ЕС готовы ослабить санкции против РФ при перемирии на Украине — Sky News
- 17:12 13.08.2025
- Не менее 20 мигрантов погибли при кораблекрушении у Лампедузы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать