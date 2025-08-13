0
Минфин США вывел из-под санкций транзакции, необходимые для проведения саммита на Аляске

21:50 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США до 20 августа исключило из-под введенных в отношении России санкций финансовые транзакции, которые необходимы для подготовки и проведения встречи между президентами двух стран на Аляске. Об этом говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Как следует из лицензии, речь идет об операциях, которые «обычно сопутствуют и необходимы для участия во встречах в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации». В документе подчеркивается, что эта мера не предусматривает разморозки каких-либо активов, которые были заблокированы в рамках антироссийских санкций.

